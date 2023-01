Dakar 2023

Sainz volcó con su coche en el kilómetro 5 de la novena especial del Rally Dakar, un accidente que le ha provocado fuertes dolores torácicos en el lado derecho que le obligaron a ser trasladado en helicóptero al hospital de Riad.

Sin embargo, las útimas noticias que llegan del piloto madrileño es que Sainz ha pedido al helicóptero medicalizado regresar al lugar del accidente porque pretende seguir en carrera, según informa la orgnización del rally.

“�� First footage of @CSainz_oficial and @LucasCruz74's crash, after only 6km in the special. ��#Dakar2023 pic.twitter.com/se7SKV27YD“