La organización del Rally Dakar decide suspender la etapa maratón de este sábado en las categorías de motos y quads debido a las fuertes lluvias y al "cansancio" que la organización ha visto entre los competidores.

Los participantes abandonarán el vivac de Riad a las 10 a.m hora local para dirigirse por carretera hasta el campamento situado en Al Duwadimi.

“��❌ BIKE RACE: STAGE 7 CANCELLED ❌��



Faced with the weather problems experienced again today and the level of tiredness observed among all the riders in the category, the Dakar organizers have decided to cancel the special for stage seven between Riyadh and Al Duwadimi.



��➕