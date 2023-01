Cruzar el Océano Atlántico en paddle surf, completar el recorrido entre Laponia y Finlandia con esquís de fondo, dar la vuelta a la Península Ibérica a remo… Son muchos los retos a los que se ha enfrentado el aventurero español Antonio de la Rosa, pero ninguno como el que ha comenzado este miércoles.

“No creo que haga nunca una expedición tan compleja. He rizado el rizo”. Con estos términos describía Antonio de la Rosa su próxima aventura: conquistar la Antártida. El miércoles 4 de enero el aventurero inició por fin el reto de recorrer en solitario a remo, a vela y en esquís los 3.050 km que separan Puerto Williams (Chile) de Georgia del Sur (Antártida).

El aventurero tuvo que esperar varios días en Puerto Williams a que las condiciones metereológicas fueran adecuadas para emprender este extraordinario reto. El recorrido incluirá tres etapas:

-1000 kilómetros a remo desde la Patagonia hasta la Antártida

-2000 kilómetros en vela desde la Antártida hasta Georgia del Sur

-50 kilómetros a pie y con trineo para cruzar Georgia del Sur

El aventurero afirmó tener ciertos temores, especialmente porque se enfrenta a unas condiciones extraordinarias. “Me enfrento a unas olas que no me he encontrado nunca”, aseguró. Sin embargo, cree que ese recelo es, en parte, positivo. “Ese miedo constante es lo que me mantiene alerta”, declaró.

Su principal alimento serán los pistachos, aunque parezca difícil de creer, debido a que son ricos en antioxidantes, en proteína completa vegetal para proporcionar energía y también como recuperador muscular tras el ejercicio físico. La embarcación contará con un diseño único: un metro y medio de ancho, construida en carbono y con una forma especial para remar.

Tras infinidad de aventuras, De la Rosa afronta un reto nunca antes completado y que implicará un esfuerzo físico lejos de las posibilidades de cualquier ser humano.