La vida de una mujer catarí

Sahla, catarí de 47 años, acepta una entrevista con Radio Nacional. Solo un 20% de los habitantes del país ha nacido en Catar y la mayoría es reacio a hablar con los medios. Sahla trabaja en un puesto muy alto en Qatar Energy y tiene dos carreras. Viste con una abaya gris con algunas flores bordadas y lleva todo cubierto excepto la cara. Quedamos en una cafetería. Me avisa de que llega cinco minutos tarde porque tiene que rezar.

Después de varias cancelaciones de entrevistas de varias mujeres le pregunto por qué ha aceptado: "hablar de cómo es la vida en Catar es algo bueno. Ya somos inmunes a las fake news. Hablan mal de nosotros porque somos un país pequeño pero poderoso y por eso nuestro dirigente insistió en que el Mundial se celebrase aquí y ahora todo el mundo ha visto con sus ojos cómo es Catar. Algunos piensan que somos débiles por cómo solucionamos nuestras cosas pero no es así. Dicen que somos unos inocentes y es agotador leer eso a diario"

Hablamos de religión, homosexualidad y la situación de las mujeres: "de pequeña quería ser mecánico pero mi padre me dijo que no. No me imaginaba debajo de un coche". Insiste en que las mujeres no tienen que pedir permiso para nada pero lo hacen por respeto a los hombres de su familia.

La importancia de mantener la sangre catarí Me explica que los hombres mandan en muchos sentidos: "los hijos siguen a los padres, si un catarí se casa con una cristiana los hijos seran cataríes. Una musulmana no puede casarse con un no musulmán... no se tiene que convertir, no es aceptable. No se hace para casarse, se hace por fe". "Todavía tenemos esa mentalidad de amar nuestro país, nuestra religión y nuestra cultura. Cualquier cosa que la rompa, no la rechazamos, pero somos más susceptibles".

La situación de las mujeres Dice de sí misma y de muchas cataríes que están "bien educadas, viajan y hablan buen inglés", están abiertas al mundo. Pero el islam y el gobierno de Catar protegen a las mujeres de muchas formas: "existe un comité familiar para tratar de solucionar los divorcios. También contra la violencia contra las mujeres. No hay muchos casos pero para los que hay tenemos comités especializados". Ha sido tercera mujer, ahora está divorciada, y me habla de cómo es la vida para un hombre con varias esposas: "legalmente puedes hacerlo. Pero tienes que poder. No solo económicamente, también tienes que poder dedicarles tiempo. Las segundas mujeres tienen más tiempo libre, un día puedes salir o quedar con amigos. No tienes que pensar en su cena o en estar con él. Tener ese día libre es una bendición -dice entre risas. Ser esposa es un trabajo, sí, pero también para ellos". También hablamos sobre la vestimenta y lo que implica. Hasta ahora solo hemos visto a los hombres vestidos de blanco y a las mujeres de negro. Ella lleva una abaya gris: “las mujeres puedes vestir de cualquier color y los hombres todo menos rojo, no está aceptado en el Corán, ni dorado porque tiene un efecto malo en sus hormonas". La necesidad de llevar o no hiyab es una de las cosas que más nos han preguntado a las occidentales antes de llegar a Catar. Nosotras no tenemos que llevarlo, ellas sí: "tienes que ir decente -me mira y cree que voy decente con vaqueros, americana y pelo suelto- tú vas decente. Cuando llevas hiyab el 50% de tu belleza está cubierta. Es por protección". "Nuestro libro sagrado dice que algunos hombres están enfermos mentalmente y tratan de hacerte daño así que para prevenir tienes que protegerte". Le pregunto por qué cree que las mujeres deben protegerse en vez de que el foco esté puesto en los hombres: "es verdad que incluso las mujeres que van tapadas son violadas, si es a lo que te refieres. Antes los hombres pensaban que una mujer era algo fácil de conseguir y se empezó a llevar por eso. Ahora también para mostrar nuestra cultura e ir decentes".

Adulterio Sahla ya sabe, o intuye, cuál es mi visión de todo y ambas aceptamos que esta es una conversación condicionada porque mi papel es exclusivamente preguntar y el suyo dar su visión desde dentro. Contesta a todas mis preguntas de forma muy amable pero se pone seria en tres momentos. El primero, cuando le pregunto por adulterio: "la ley es muy estricta. En nuestra sociedad no se habla de ello en público y va contra nuestra religión. Cuando se confirma que algo así ha ocurrido o hay testigos es la ley la que se ocupa del asunto".

La influencia de la religión Sahla reza "cinco dulces veces" diariamente, las que marca el Islam. Le reconforta y es un momento de paz. Por eso el segundo momento en el que se pone seria es cuando le pregunto si está de acuerdo con todo lo que dice el Corán: "sí, es sentido común, no puedes estar en contra". Me explica que los hombres tienen que ir obligatoriamente a la mezquita cinco veces al día y que por eso "hay cinco o seis mezquitas en cada barrio, para que puedas bajar solo una calle y ya puedas rezar" pero en el caso de las mujeres "es mejor rezar en casa, por protección otra vez".