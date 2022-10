La nueva España del inmortal Vilda

La polémica selección femenina se encuentra desde este mismo lunes en la Ciudad de Las Rozas para preparar el envite ante Suecia que se podrá ver en Teledeporte y RTVE Play. La controversia generada en las últimas semanas debido al desplante de 15 jugadoras, más las dos capitanas, en torno a la figura del inmortal Vilda no ha hecho más que avivar una situación dantesca que crece y empeora con el paso de los días.

El técnico madrileño calificaba de "ridículo mundial" la situación vivida en la selección y también la renuncia de hasta 17 futbolistas que alegaban problemas emocionales por culpa del seleccionador. Sin embargo, Vilda lo tiene claro. No piensa dimitir y su cargo en el banquillo de 'la Roja' no parece peligrar ya que cuenta con el apoyo total de la RFEF y de Rubiales.

En esa misma rueda de prensa, se comunicaba la confección de la 'nueva España' con hasta diez jugadoras del Real Madrid, dos del Levante, dos del Valencia, tres del Atlético, tres del Athletic Club, una de la Real Sociedad, una del América y tan sólo una del Barcelona. Además, siete de ellas nunca habían sido convocadas y muchas debutarán por primera vez con la selección absoluta.

Vilda, cuestionado por las futbolistas

La situación del entrenador de la selección sigue siendo límite. Las futbolistas que han renunciado a jugar con España no han cambiado de opinión y no parece que vayan a volver hasta que el madrileño abandone su puesto.

"Hago un llamamiento a todas las jugadoras que he entrenado en mi carrera a que si hay algo que no haya sido un trato exquisito, desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto", señalaba Vilda en rueda de prensa. Las palabras del actual técnico del combinado español dejaban claro la confianza que tiene en su trabajo y en el trato con jugadoras y trabajadores en la absoluta.

La seguridad del seleccionador no casa con la falta de credibilidad entre las jugadoras y parece muy complicado que pueda haber un entendimiento ya que las 17 futbolistas han dejado claro en el comunicado su postura. Por otro lado, Vilda hablaba de "pedir perdón para retomar relaciones" y eso no parece que vaya a suceder en un periodo corto de tiempo.