El Real Madrid se hace humano y cede el liderato ante Osasuna

El Real Madrid es humano. Después de seis victorias en seis partidos, los blancos se dejan sus primeros puntos ante Osasuna (1-1) en un partido donde los de Ancelotti no supieron materializar las ocasiones de las que dispusieron.

Los locales se adelantaron por medio de Vinicius en una especie de centro que se envenenó y Osasuna igualó la contienda a principios de la segunda mitad gracias a un testarazo inapelable de Kike García. Benzema falló un penalti a diez del final y el cuadro navarro se quedó con diez en esa jugada por expulsión de Unai García.

El Campeón de Europa pierde la primera posición por el empate e iguala en puntos (19) con el Barcelona. Justo detrás se encuentra el Athletic Club (16) y el Real Betis (15) cerrando posiciones de Champions League.

Vinicius vuelve a bailar en el Bernabéu

El Real Madrid saltó a su templo con la idea de maniatar al cuadro pamplonés desde el minuto uno. Las internadas de Vini Jr. eran constantes y eso obligaba a la zaga osasunista a desfondarse en cada acercamiento. Tchouameni pudo adelantar a los blancos en el segundo palo, pero su disparo se topaba con David García en boca de gol.

Lunin comenzó el partido desde el inicio por la lesión lumbar de Courtois y participó en la salida de balón del Campeón de Europa cada vez que pasó el esférico por él. Los visitantes también iban a tener la suya por medio de Abde. El canterano del Barcelona driblaba a Militao en el costado izquierdo y disparaba sin fortuna al lateral de la red.

Osasuna siguió atacando y Moi Gómez tuvo otra gran oportunidad para abrir la lata en el Bernabéu. Pelota al corazón del área, despeja la defensa madridista y el esférico le cae al ex del Villarreal que no consigue encauzar la volea a portería. El partido estaba raro con un Madrid que buscaba algun chispazo de Vini y un Osasuna que no pasaba excesivos apuros en los minutos disputados.

Abde estaba siendo el mejor hombre de los pamplonicas e intentó castigar de nuevo al conjunto de Ancelotti. Contra de tres para tres y el joven jugador rojillo cruza en exceso la pelota cuando ya se cantaba el tanto en el feudo blanco. Los minutos pasaban y el marcado continuaba sin moverse en un partido adormecido, salvo en momentos contados.

Cuando el partido parecía que iba a llegar al descanso sin mayor sobresalto, Benzema iba a disponer de la mejor ocasión del partido. Carrera extraordinaria de Vini por banda izquierda, centro al palo largo y el francés remata de volea, pero su disparo sale rozando el palo diestro de la portería defendida por Herrera.

Sin tiempo para un respiro, los blancos iban a lograr adelantarse en el luminoso por medio de Vinicius. Centro lateral del brasileño que se envenena y se cuela en la portería rojilla sin que nadie toque esa pelota. El VAR chequeó el tanto por un posible fuera de juego posicional, pero finalmente la diana subió al marcador.