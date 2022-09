El piloto español Marc Márquez reaparece este fin de semana en el GP de Aragón de MotoGP, según él mismo ha anunciado en redes sociales esta semana. El de Cervera recibe en su casa a TVE para dar más detalles de un regreso que pudo no haberse producido: "Hubo momentos en que barajé dejarlo, pero nunca tiro la toalla. Me encantan los retos".

El seis veces campeón de MotoGP ha querido agradecer al equipo y patrocinadores por su apoyo, por esperarle: "Han sido dos años que he estado más tiempo parado que compitiendo, han ayudado a que no me retirara".

Por eso, ahora Márquez quiere "aportar mi granito de arena" para que Honda vuelva a ser un equipo competitivo: "Uno de los motivos de estar encima de la moto es seguir evolucionándola y al proyecto para preparar el 2023, ese es el objetivo de las carreras que quedan".

No es de extrañar, por tanto, que quiera compensar la confianza de la marca japonesa con su compromiso: "Mi principal objetivo es volver a la cima, volver a luchar por un campeonato y hacerlo con Honda".

Un próximo año en que tendrá un nuevo compañero de equipo, Joan Mir, al que define como "habilidoso, capaz de adaptarse a diferentes motos. Creo que Honda ha sabido mover bien sus cartas y ha hecho un buen fichaje". "He tenido compañeros de equipo muy fuertes: Pedrosa, Lorenzo, Álex -su hermano- y Pol", ha recordado.

"Aragón es uno de mis circuitos favoritos"

La elección de Aragón como lugar para su vuelta no ha sido casual. "Ya en Misano el equipo, que son todos de casa, me lo decían, que volviera en Aragón", revela. "La ilusión es máxima, aunque no estoy al cien por cien. Aragón es uno de mis circuitos favoritos", añade.

"Me gustaría llegar llegar mucho mejor, porque es uno de esos circuitos en los que sales al ataque, pero no puedo", y es que reconoce Márquez que su brazo ya no volverá a estar al cien por cien, "no me atrevo a decir un porcentaje. Veremos dónde se estanca y si es suficiente para seguir pilotando una moto. En Misano fue bien, pero una carrera es diferente".

00.43 min Marc Marquez ya entrena con la moto tres días después de recibir el alta médica

Márquez desvela que han sido dos años de calvario: "Llevo dos años desde la caída en Jerez que han sido todo complicaciones. Parecía que la luz al final del túnel brillaba menos. Pero en esta operación las sensaciones han sido diferentes, el movimiento del brazo es más natural".

El catalán dio el paso de entrar al quirófano por decisión propia: "Fue duro, pero fue una decisión mía no ya por mi carrera, sino por calidad de vida. Me dolía hasta coger la bolsa de la compra. Antes de entrar en el quirófano estás mentalizado de que irá bien y con esta operación ya he ganado. Ahora veremos si en lo deportivo va bien". De momento, ha recuperado la sonrisa.