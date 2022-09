Primoz Roglic, vigente campeón de la Vuelta a España, no podrá optar a revalidar su corona este 2022. El esloveno, y ganador de las tres últimas ediciones, se ha retirado de la ronda española después de la caída sufrida este martes cuando atacó a Remco Evenepoel, actual líder de la carrera.

Roglic, se golpeaó violentamente contra el asfalto, y no podrá tomar la salida en la Etapa 17 tal y como ha comunicado su equipo, el Jumbo Visma.

#LaVuelta22



Unfortunately, @rogla will not be at the start of stage 17 as a consequence of yesterday’s crash.



Get well soon, champion! Thank you for all the beautiful moments in this Vuelta. You had ambitious plans for the final days, but sadly it isn't meant to be.