A Gabriel Lamadrid le cambió la vida en 2006 al sufrir una caída en el velódromo Óscar Freire en categoría cadete. Esta joven promesa del cilismo cántabro salió despedido por encima de la bicicleta durante un entreno practicando relevos, y el golpe con la cabeza contra la pista le dejó lesiones y secuelas que aún arrastra.

Después de una larga y difícil recuperación, ha perdido gran parte de la memoria de lo que él vivía sobre la bicicleta, pero no de su pasión por este deporte.

No se pierde una etapa en Cantabria y Asturias

Gabriel espera a los ciclistas cerca de la meta al menos una vez por edición desde 2012, cuando vio por primera vez a Contador levantar los brazos. Su único deseo en cada cumpleaños es el de ir al menos una etapa a ver pasar a los ciclistas, a animarles y a apoyarles. Su madre, Montse, nos cuenta como vive su pasión. No hay día que no esté pegado a la televisión cuando comienza la Vuelta a España y hasta que no termina, no se puede hacer otra cosa.