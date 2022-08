El estreno del Pico Jano en la Vuelta siempre será recordado por la exhibición de un espectacular Remco Evenepoel (Quick-Step). El joven corredor belga, de solo 22 años, desmontó el grupo de favoritos con un ritmo terrible que le llevó directo al liderato y desfondó a Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ganador de las tres últimas Vueltas.

El australiano Jay Vine (Alpecin), por su parte, fue el primer corredor en inscribir su nombre como ganador de etapa en el Pico Jano al protagonizar una potente subida y aguantar la presión de sus perseguidores durante los últimos kilómetros de la ascensión, apuntándose a la heroica su primera victoria como profesional.

Fue una buena jornada para el ciclismo español, con Enric Mas (Movistar) y Juan Ayuso (UAE) destacados. El ciclista de Movistar fue el único que pudo mantener el ritmo de Evenepoel en la subida al Jano y entró en meta a la rueda del nuevo líder, lo que le permite ascender hasta la tercera posición de la general.

Mientras, el jovencísimo Juan Ayuso, benjamín de La Vuelta con 19 años, se dejó todo en la subida y, pese a no poder conectar con Evenepoel y Mas, firmó una gran etapa que le coloca quinto.