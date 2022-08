El ciclista español de UAE Juan Ayuso ha valorado su actuación en la 6ª etapa de la Vuelta a España 2022. "Ha sido un día muy duro, sobre todo con la lluvia", ha dicho el corredor más joven de la Vuelta. "En el Pico Jano se ha arrancado desde abajo y yo he ido a mi ritmo siempre. Cuando me sentía bien arranqué. Pero me he quedado en terreno de nadie y con la niebla no veía nada".