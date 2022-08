Primoz Roglic ya está aquí. El esloveno ha impuesto su tremenda potencia en el repecho de la llegada a Laguardia y se ha enfundado el maillot rojo de líder que lleva su nombre desde la Vuelta de 2019.

El jefe de filas del Jumbo Visma no encontró rival en la exigente llegada de la cuarta etapa, en la que el Trek llevó la iniciativa, con un gran trabajo de Juanpe López para Mads Pedersen, que no pudo aguantar el ritmo de Roglic y acabó en segunda posición.

Se echó en falta en la lucha final a Julian Alaphillipe (QuickStep), que encendió la mecha a siete kilómetros de meta pero no pudo colarse en la pelea definitiva por la etapa, pese a que estaba en muchas de las quinielas, así como otros grandes ausentes como Evenepoel, Hayter, Buitrago o el propio Alejandro Valverde, que reconoció a las cámaras de TVE en meta que no tuvo fuerzas para meterse entre los mejores.

“La de hoy era una de esas etapas que en épocas pasadas no se le habrían escapado de las manos a Alejandro Valverde (@alejanvalverde), pero el murciano no tenía sus mejores piernas #VueltaRTVE23A #LaVuelta22



"Qué va, no podía" https://t.co/768EuTO1im pic.twitter.com/MF94oeZ8tj“