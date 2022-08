La rusa Daria Kasatkina, número 12 del ránking mundial, ha vencido este sábado por 6-2 y 6-4 a la española Paula Badosa, número 4 del mundo, y le ha negado el billete para la final del torneo WTA 500 de San José (California, Estados Unidos).

Kasatkina revalidó el triunfo que había conseguido ante Badosa en Roma el pasado mayo y jugará la final en San José contra la estadounidense Shelby Rogers, ganadora este mismo sábado contra la rusa Veronika Kudermetova.

“�� to the #MubadalaSVC Finals for @DKasatkina! pic.twitter.com/q0oVRJSvfj“