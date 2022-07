La velocista neerlandesa Lorena Wiebes (Team DSM) ganó la primera etapa del Tour de Francia femenino este domingo en París y luce el primer maillot amarillo de esta Grande Boucle femenina.

Wiebes se impuso a su compatriota Marianne Vos (Jumbo-Visma) para ganar en los Campos Elíseos, donde la belga Lotte Kopecky (SD Worx) ocupó el tercer lugar en el sprint final.

“��‍♀️���� La ciclista neerlandesa Nina Buijsman busca la fuga en esta primera etapa del #TDFF #TourRTVE24J



�� Síguelo en DIRECTOhttps://t.co/QrnrA8aXw7 pic.twitter.com/Z09poAQZHz“ — Teledeporte (@teledeporte) July 24, 2022

La leyenda 'oranje' Marianne Vos, triple campeona del mundo (2006, 2012 y 2013), se lanzó al sprint desde lejos para intentar ganar en la avenida parisina, como en 2014 cuando ganó la primera edición de La Course by The Tour sobre estos mismos adoquines. .

Pero Wiebes, bien colocado en la curva final, no se sorprendió en esta duodécima vuelta del circuito por los jardines de las Tullerías y los Campos Elíseos que los hombres darán al comienzo de la tarde.

“Las chicas hicieron un trabajo increíble“

"Las chicas hicieron un trabajo increíble", ha elogiado Wiebes al final de los 82 km. "Pude acelerar de nuevo para pasar a Marianne en la línea".

A sus 23 años, la ciclista del DSM ya firma el 52º éxito de su carrera, el 16º esta temporada. Solo la campeona mundial italiana Elisa Balsamo pudo privarla del éxito en un sprint este año, dos veces. Pero la portadora del maillot arcoíris, peor posicionada, no pudo defender sus chances este domingo.

Gracias al juego de bonificaciones, Wiebes tiene una ventaja de cuatro segundos en la clasificación general sobre Vos antes de la 2ª etapa entre Meaux y Provins del lunes (136,4 km) donde solo serán 143 en la salida. La belga Alana Castrique (Cofidis) se vio obligada a retirarse tras una caída a unos diez kilómetros de la meta.

Como un relevo, Jeannie Longo, ganadora de tres ediciones, la última con denominación Tour de Francia en 1989, acompañó a la directora de carrera Marion Rousse en el momento de la salida real del domingo.