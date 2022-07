El danés Jonas Vingegaard, maillot amarillo del Tour de Francia, lamentó haber perdido a dos compañeros este domingo y señaló que la caída que sufrió le provocó algunas heridas sin importancia aparente.

"Hemos perdido a dos importantes compañeros, dos grandes ciclistas. No es algo que me guste, sin duda es una dificultad más, pero vamos a pelear durante toda la carrera hasta París", aseguró el escandinavo sobre la retirada del esloveno Primoz Roglic y del holandés Steven Kruijswijk.

El primero, segundo de la general en 2020, no tomó la salida por las consecuencias de una caída que sufrió en los primeros días en Copenhague, mientras que el holandés, tercero en 2019, se fue al suelo este domingo y no pudo continuar.

Con estas dos bajas, el Jumbo de Vingegaard se queda con seis unidades, las mismas que el UAE de Tadej Pogacar, que ha visto cómo el covid le privó del noruego Vegard Stake Laengen y del neozelandés George Bennett.

Vingegaard restó importancia a las consecuencias de la caída que sufrió a 30 kilómetros para la meta de Carcasona.

"Tengo alguna herida en la parte izquierda. Me he caído, pero me he podido levantar enseguida. Me duele algo, pero es normal tras una caída", comentó el ciclista, que lidera la general con 2.22 minutos de ventaja sobre Pogacar.