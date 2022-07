Tras su victoria, Rafa reconoció que "algo no iba bien en el abdominal" y tuvo que cambiar su juego para poder seguir sobre la pista.

"Tuve que encontrar una manera de sacar diferente. Estuve pensado en muchos momentos que no podría terminar. Pero esta pista te da una energía... Es algo diferente", dijo Nadal al terminar.

“"For a lot of moments I was thinking maybe I will not be able to finish the match"



The mentality of a champion who never quits#Wimbledon | #CentreCourt100 | @RafaelNadal pic.twitter.com/PEKGN1R9fU“