El equipo griego Olympiacos ha anunciado la llegada de Sime Vrsaljko. El croata se había desvinculado tras finalizar su contrato del Atlético de Madrid, equipo con el que ganó una Liga y una Europa League en sus cinco temporadas como rojiblanco.

“Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Σίμε Βρσάλικο! / Sime Vrsaljko is a member of the Olympiacos family! ��⚪️��

