Los Golden State Warriors han conquistado este jueves el séptimo título de la NBA de su historia, el cuarto en los últimos ocho años, al ganar la serie de las Finales por 4-2 tras imponerse por 103-90 a los Boston Celtics en el TD Garden de Boston.

Liderados por 34 puntos, siete rebotes y siete asistencias de un glorioso Steph Curry, los Warriors se proclamaron campeones de la NBA cuatro años después de la última vez, ante unos Celtics que vieron desvanecer su sueño de coronarse por decimoctava vez, lo que supondría un récord absoluto.

El equipo de San Francisco ha añadido un nuevo trofeo Larry O'Brien a su palmarés, tras los títulos conquistados en 1947, 1956, 1975, 2015, 2017 y 2018.

“Stephen Curry receives the Bill Russell Trophy as the 2022 #NBAFinals MVP! #NBA75 pic.twitter.com/rWxCcmdpCl“