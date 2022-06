Telediario Matinal Los Golden State Warriors se proclaman campeones de la NBA Los Golden State Warriors se han proclamado por séptima vez en su historia campeones de la NBA. Lo han hecho tras derrotar en el sexto partido de... 00:01:29 Recomendado para todos los públicos

Los Golden State Warriors se proclaman campeones de la NBA

Los Golden State Warriors se han proclamado por séptima vez en su historia campeones de la NBA. Lo han hecho tras derrotar en el sexto partido de las finales a los Boston Celtics tras imponerse por 103-90 ( 4-2 en la serie). Este es el cuarto anillo para Golden State en los últimos ocho años. El MVP de las Finales ha sido para Stephen Curry.

