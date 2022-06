Rafa Nadal volvió a hacer historia sobre la arcilla de París. Otro domingo de junio más, el tenista balear conquistó su 14º Roland Garros y su 22ª Grand Slam. El mallorquín ya era el tenista masculino con más ‘majors’ tras su triunfo en el Open de Australia, pero ahora su ventaja respecto a sus perseguidores es aún mayor. Atrás, con 20, quedan ya Novak Djokovic y Roger Federer, los únicos que han podido hacerle sombra desde 2005, año en el que Rafa se alzó con su primer grande.

No es ningún secreto que el ‘Big Three’ ha dominado el tenis mundial en el siglo XXI, y que su rivalidad pasará a la historia no solo del tenis, sino también del deporte. Desde que Federer conquistara su primer Grand Slam en la hierba de Wimbledon allá por el 2003, el famoso ‘Big Three’ se ha coronado en 62 de los 75 grandes en juego. Es decir, solo 13 de los 75 ‘majors’ han ido a parar a manos de un tenista fuera de la terna Nadal-Djokovic-Federer. De hecho, solo Wawrinka y Murray, con tres, conquistaron más de uno durante este periodo. Un dato absolutamente demoledor.

Su lesión crónica en el pie y la incertidumbre sobre el tiempo que le queda en el circuito siembran la incógnita de si habrá sido el último Grand Slam de Nadal. Él, desde luego, no lo tiene sus planes. Así lo dejó claro en la celebración del título a pie de pista. “Seguiré luchando por intentarlo” fueron las palabras de un Rafa que tranquilizó al mundo del tenis, que aguardaba las declaraciones del rey de la tierra con el corazón en un puño. El miedo a la retirada era real, pero Nadal zanjó de un plumazo cualquier tipo de sospecha. Al menos, por el momento.

Federer, sin apenas opciones de igualar sus números

Pero en el caso de que el español no fuese capaz de aumentar su palmarés con más grandes, la pregunta es clara: ¿puede alguien superarle a corto-medio plazo? La respuesta parece incierta y dirige todas las miradas a un mismo nombre: Novak Djokovic. El serbio comparte el mismo número de Grand Slams con Federer, pero las posibilidades del suizo se antojan muy remotas.

El helvético, que cumplirá 41 años en agosto, anunció en el mes de abril que no competirá hasta octubre en el torneo de Basilea. Federer no pisa una pista de tenis desde Wimbledon 2021 y el hecho de que haya escogido su ciudad natal para su próximo torneo ha disparado los rumores sobre su retirada. Sea o no cierto, lo evidente es que no participará en ninguno de los dos grandes que le restan a la temporada: Wimbledon y el US Open.