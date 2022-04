El Barcelona no se cansa de ganar y superó con rotundidad al Real Madrid (5-2) con los tantos de 'Mapi' León, Bonmatí, Alexia Putellas, Claudia Pina y Hansen. Las blaugranas supieron sufrir y llegarón a ir por detrás en el marcador al inicio de la segunda mitad con la diana de Zornoza desde 30 metros de distancia.

Las catalanas lograron una goleada histórica ante 91.553 espectadores y el Camp Nou pasará a la historia por ser el estadio con mayor aforo en un partido de fútbol femenino. Los seguidores de ambos equipos querían acercarse al feudo blaugrana para contemplar en vivo uno de los mejores partidos que se pueden ver hoy en día en el panorama futbolístico.

Las catalanas superaron a las blancas en 'El Clasico' con un marcador global de 8-3 y estarán en semifinales de la Women's Champions League para intentar reeditar el título que consiguieron la temporada pasada. El vigente campeón sigue sin conocer la derrota esta temporada y encadena casi 40 encuentros sin hincar la rodilla.

'Mapi' León adelanta a las blaugranas y Carmona iguala la contienda

La visita de Carles Puyol al vestuario blaugrana arengó a las chicas de Giráldez que saltaron al terreno de juego imponiendo su fútbol. Hansen empezaba a hacer daño por banda diestra utilizando sus grandes recursos en el regate.

En el minuto ocho, el Barcelona aumentaría la renta cosechada en el partido de ida con el tanto de ‘Mapi’ León. La internacional española ponía un centro desde el costado y la pelota se envenenaba introduciéndose en la portería defendida por Misa. 4-1 en la eliminatoria global.

Sin embargo, las blancas no pensaban tirar la toalla tan pronto. Olga Carmona llegaba a la frontal del área, probaba fortuna desde lejos y su golpeo impactaba en el brazo de Irene Paredes. La colegiada francesa no lo dudaba y señalaba la pena máxima. La propia Carmona no fallaba desde los once metros e igualaba el marcador a los quince minutos. El partido seguía siendo arduo complicado para las madrileñas, pero la ventaja se reducía a dos tantos.

A la media hora, Alexia Putellas dejaba sola a Hansen con un pase en horizontal espectacular de banda a banda. La noruega controlaba el esférico, pero su disparo se marchaba por encima del travesaño de Misa. Las catalanas querían más y buscaban la sentencia en la primera mitad.