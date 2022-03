El ciclista italiano Sonny Colbrelli se encuentra consciente y estable tras sufrir un desvanecimiento en la llegada de la primera etapa de la Volta a Catalunya, en la que finalizó en segunda posición.

Tras pasar la noche en el Hospital Universitari de Girona, el equipo Bahrein Victorius ha comunicado que su ciclista se encuentra "consciente" y que las pruebas cardiacas a los que ha sido sometido "no muestran signos de preocupación o funciones comprometidas".

“�� After being admitted to Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, @sonnycolbrelli was conscious and feeling okay. He has since been in touch with family and friends as he recovers at the hospital.



[1/2] pic.twitter.com/NGZStoZyjn“