Los boxeadores Vasyl Lomachenko y Oleksander Usyk quieren pelear, pero no sobre el ring. Ambos han dejado en pausa su actividad deportiva principal para seguir en su país, Ucrania, luchando contra la invasión de Rusia.

El caso del primero lo hace renunciando además a una pelea por el título mundial unificado del peso ligero, que ostenta el australiano George Kambosos. Así lo ha confirmado el mánager de este, Lou DiBella, a la web Boxing Scene.

Lomachenko ostentó los títulos hasta 2019 en que se los arrebató el estadounidense Teófimo López. "Hablé con Egis Klimas -mánager de Lomachenko- y me confirmó que Loma no estaría disponible para pelear con George. Creemos que la pelea que está librando es mucho más grande que el boxeo. Y nuestros pensamientos y oraciones están con él y su familia, y con el pueblo ucraniano".

El propio campeón Kambosos le envió un saludo similar a través de las redes sociales: "Respeto tu decisión y lo entiendo totalmente y rezo por ti y tu país. Por favor, mantente a salvo y una vez que limpie el piso con Devin, haremos esta pelea entre dos verdaderos campeones. Dios los bendiga". Se refiere a Devin Haney, quien sustituye a Lomachenko en la pelea por la defensa del título.

