Después de su histórico oro en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, con récord del mundo incluido (15.67m), Yulimar Rojas perseguirá nuevos hitos en el Campeonato del mundo de atletismo en pista cubierta, que se celebra en Belgrado del 18 al 20 de marzo.

“Me hace ilusión sumar la tripleta, los tres oros mundiales consecutivos. No descarto el récord del mundo”, comenta la venezolana a RTVE. Plusmarquista mundial también en pista cubierta, con una marca de 15.43m, Rojas sueña con longitudes estratosféricas. “Ojalá consiga los 16 metros. Me motiva, me quita el sueño ser la primera mujer en sobrepasar la barrera de los 16 metros”, explica la pupila de Iván Pedroso.

“Me quita el sueño ser la primera mujer en sobrepasar la barrera de los 16 metros“

Yulimar Rojas no descarta luchar por el doblete, salto de longitud y triple salto, una de sus aspiraciones de los últimos años. “Siempre me he imaginado ganando dos competencias en un mismo evento. Soy una mujer de retos, de desafíos”, asegura la venezolana.

En su entrevista con RTVE, Yulimar Rojas desgrana la emoción qua aún siente al recordar la consecución del oro olímpico en Tokio y la importancia de seguir superándose a sí misma.