Mechaal firma otro doblete y Bruno Hortelano está de vuelta

Adel Mechaal ha logrado su tercer doblete nacional en pista cubierta con una exhibición en los 1.500 metros en una última sesión de gran nivel en el campeonato de España de atletismo en pista cubierta 2022 donde, entre otros, también ha brillado de nuevo Bruno Hortelano.

En la final masculina del milqui, Mechaal ha dominado de principio a fin, sometiendo a sus rivales con sucesivos cambios de ritmo para ganar su tercer título con un tiempo de 3:36.89, nuevo récord de los campeonatos.

Lo ha hecho además en su cuarta carrera en apenas 36 horas, el día después de obtener el título de 3.000 también con mucha superioridad

Fontes (3:37.81) y Saúl Ordóñez (3:39.18) completaron un podio de mucha categoría, informa Efe.

"Tenía rivales muy rápidos, no podía dejarles que llegaran frescos al último 400, así que decidí castigarles desde la salida. Para el Mundial de Belgrado quiero ir al 3.000 porque es un reto ilusionante, con tantos etíopes. El 1.500 me encanta y lo haré para el verano", ha comentado Mechaal.

Duelo Marta-Esther

Justo antes se ha disputado la final femenina, que presentaba uno de los grandes duelos del campeonato que ha acogido Expourense entre Marta Pérez y Esther Guerrero.

Un ritmo muy lento (1:39 el primer 500) fue avivándose hasta que las dos favoritas tomaron la cabeza a 600. Guerrero tiró a reventar, llevándose a Pérez y a Águeda Muñoz, y en pleno sprint sufrió un tirón en los isquios que la dejó fuera de la lucha, informa Efe. Cuatro años después, la soriana recuperó el título con una marca de 4:25.42, Muñoz fue segunda con 4:25.52 y Guerrero, campeona los tres últimos años, quiso acabar y lo hizo tercera con 4:25.82.

02.58 min Marta Pérez se impone en un dramático final a Esther Guerrero en el nacional en pista cubierta

"Espero que lo de Esther no sea grave. Lo había intentado de todas las formas en años anteriores, así que hoy me he pegado a ella y me ha salido, aunque la sensación es bastante rara. Llevo mucho tiempo preparando mi final", ha comentado la soriana, que nada más ganar se preocupó por su amiga lesionada.