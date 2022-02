La selección española comienza su andadura en este 2022 con un duelo de altura. 'Las guerreras' se estrenarán en el torneo internacional, Arnold Clark Cup, ante Alemania, selección a la que no han conseguido ganar en cinco enfrentamientos previos.

El combinado nacional ya se encuentra en Inglaterra y han realizado ejercicios de calentamiento en el St George's Park National para preparar el crucial partido ante la selección alemana a partir de las 15:30 h en Teledeporte y RTVE.play.

Las de Jorge Vilas permanecerán en el país inglés hasta el 24 de febrero y disputarán su primer encuentro en el Riverside Stadium de Middlesbrough para conocer el nivel actual de las españolas de cara a la Eurocopa que se disputará el próximo verano.

“�� A mí no me gusta.



�� A MÍ ME ENCANTAAAA.



�� La felicidad, la motivación y las ganas que se respiran en este equipazo.#JugarLucharyGanar pic.twitter.com/pwC395tM0C“