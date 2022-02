Pekín 2022

La pareja formada por Olivia Smart y Adrián Díaz se estrenará este sábado en los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Pekín en la modalidad de Danza sobre Hielo del patinaje artístico con la esperanza de estar "en el 'Top 10'" y de dejar a España "bien alta" después de estar "luchando durante muchos años" para clasificarse.

"No existe una percepción de como podemos acabar, lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Con tal de que salgan los programas y las puntuaciones se vean reflejadas vamos a estar contentos, pero creemos que deberíamos estar en el 'Top 10'.

Dependiendo de los demás, con material y buenos programas, es posible ser séptimos, octavos o novenos", aseguró Díaz este viernes en rueda de prensa.

El patinador catalán ya sabe lo que es disputar unos Juegos, los de 2014 en Sochi (2014), entonces junto a Sara Hurtado, y, "de momento", ni él ni su compañera, que debuta, han notado "nervios". "Los entrenamientos están siendo como en Montreal, superbien y sin problemas. Ya hemos entrenado con los trajes y sabemos en que grupo vamos a salir, y un poquito también los notamos y mañana más, pero esos nervios van a ser adrenalina y nos van a ayudar a hacer un buen programa", confesó.

"El grupo en el que vamos a salir hay muchos compañeros de entrenamiento y nos sentimos un poco como en casa, nos ayuda a salir sin presión y sin nervios. La pista y el hielo son increíbles, desliza tanto que parece pequeña y en un par de ocasiones casi chocamos con la barandilla", añadió Díaz.

"Tener una competencia alta nos ha ayudado"

El patinador también recordó la dura clasificación para llegar a Pekín por la competencia de Sara Hurtado y Kiril Khaliavin. "Durante muchos años hemos estado luchando para poder disfrutarlos y, a nivel de entrenamiento y de competición, el tener una competencia tan alta nos ha ayudado para tener esta plaza y poder ahora salir a disfrutar, a hacer los programas que podemos hacer y dar lo mejor de nosotros", comentó.

"Estamos al tanto de la competencia que teníamos, Sara y Kiril nos han estado pisando los talones, por delante y dando 'guerra' para forzarnos a trabajar más y mejorar. Ahora nos tenemos que preparar para competir contra los equipos que siempre están ahí y abrir camino para que España quede bien alta", recalcó Díaz.

Finalmente, el patinador indicó que han cambiado "el ángulo y el giro" en alguna secuencia de pasos y que Olivia Smart "no tiene problemas" en el 'Pattern Dance', mientras que él se queda "atascado un poco". "Tenemos que practicar un poco más las constancia a la hora de hacer los giros y que haya menos tembleque, que el patín no se mueva tanto, y un poco la forma de ayudarnos con los brazos porque a la que dudan los jueces y van a la revisión y con el zoom no te lo dan por bueno", sentenció.