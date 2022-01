El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha comparecido para explicar la posición de su gobierno sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, después de que este jueves cancelara la reunión con Cataluña para hablar sobre Pirineos 2030. Los problemas surgioron por la polémica sobre quién debe liderar esta candidatura olímpica.

"Me voy a dejar la piel para que la candidatura de Pirineos 2030 salga adelante", ha asegurado en una rueda de prensa en la que señala que "todo estaba razonablemente bien encaminado" con la Generalitat de Catalunya hasta este jueves al mediodía.

"No pensaba que se pudiera producir ningún acontecimeinto que alterase mis previsiones. Sin embargo, a partir de las 12 de la mañana de ayer empezamos a constatar que las cosas no transcurrían por donde pensábamos que tenían que trasncurrir", desveló.

Según Lambán, desde Cataluña le dijeron que no se produciría ninguna comparecencia conjunta con el presidente catalán Pere Aragonés para hablar de este proyecto y eso le "dejó estupefacto".

"Es una falta de respeto hacia Aragón absolutamente intolerable. No toleraré faltas de respeto hacia Aragón ni por parte de Cataluña ni por parte de nadie. Y por otro indica una falta de interés por llegar a ningún acuerdo", agregó Lambán que aseguró que "los problemas no los está creando Aragón".

"Aragón sigue empeñado en que esta candidatura exista"

El presidente aragonés insitió en que su intención es que la candidatura Pirineos 2030 salga adelantes y pide un "refrendo político" bajo la dirección del COE.

“La única institución que puede liderar el proyecto es el Comité Olímpico Español.“

"El Gobierno de Aragón sigue absolutamente empeñado en trabajar en que esta candidatura al final exista, y que el Gobierno de Aragón está a disposición de la única institución que puede liderar el proyecto, que es el Comité Olímpico Español. Y lo haremos con la disposición de que la reunión que ayer pospusimos se celebre y sirva para avanzar en la candidatura. Lo que tiene que haber es un refrendo político para

trabajos y esa candidatura, refrendo del Gobierno de España, del Gobierno de Aragón y del Gobierno de Cataluña, y todo bajo la dirección del Comité Olímpico Español", añadió.

“Los problemas no los está creando Aragón“

"Seguiré aceptando que la agenda la marca el COE y en lo que pueda allanar los problemas que existen puede contar conmigo. Si es que los problemas no los está creando Aragón. Nosotros lo que hacemos es respetar las reglas escrupulosamente. Quien tiene que aceptar las reglas es Cataluña. No aceptando las reglas del COE no es que vayamos a tener dificultades para ganar es que ni siquiera podremos presentar una candidatura", agregó.