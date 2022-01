Virginia Torrecilla a RTVE: "El fútbol mueve la vida"

Virginia Torrecilla explica cómo ha sido su emotiva vuelta a la competición casi dos años después de que le detectaran un tumor cerebral. En una entrevista con TVE, la futbolista del Atlético de Madrid explica sus sensaciones un día después de disputar los últimos minutos de la final de la Supercopa femenina.

"Yo creo que la felicidad son momentos, que no se puede ser feliz toda la vida, pero si tuviera que decir si soy feliz ahora mismo, claro que sí, después de todo lo que he vivido esto es un momento de gloria", cuenta Virginia.

00.47 min Virginia Torrecilla vuelve a jugar tras superar un tumor cerebral

"Después de lo de ayer (domingo), de lo que vivimos, fue algo increíble, inesperado. No habíamos hablado nada antes. El fútbol mueve la vida, a las personas… y ayer quedó escrito que el fútbol femenino va mucho más allá de los colores y los escudos", explica Virginia, que fue manteada por las jugadoras del equipo rival, el Barça, a la finalización del partido que ganaron por 7-0 al Atleti.

"Acaba el partido, voy a abrazar a una de las jugadoras del Barcelona. Y de repente, me abrazan, empiezan a decirme que soy un referente para ellas. Empiezo a llorar y cuando agacho la cabeza todo el mundo empieza a decir "vamos a mantearla" y yo "no, no". Imaginaos, yo llorando, y de un momento a otro me encuentro saltando para arriba. Yo llorando. De hecho, en las fotos no salgo ni sonriendo porque estoy llorando de la emoción de todo lo que he vivido… y bueno, de repente, pues eso, me encuentro en el suelo abrazando a mis compañeras, muchas de ellas amigas. Una imagen que se quedará para la historia del fútbol. En ese momento solo pensaba en qué alegría. Que después de todo estuviese ahí. De cómo me querían pese haber perdido una final contra ellas. No podía pensar en otra cosa, no escuchaba nada alrededor, fue algo muy raro", añade Vir.

Fue un regreso que se hizo esperar. “Yo quería debutar muchísimo antes. Yo pensaba que para diciembre podría haber debutado. He tenido que trabajar muy duro: dobles sesiones, triples sesiones muchísimas veces. Un día estábamos entrenando en el gimnasio y me dice mi entrenador: "Virginia, mañana entras en convocatoria para la Supercopa". Y yo: "¡¿Cómo?!". Esto me ha hecho cambiar el chip. Saber que ahora sí que estoy. Y tengo esa ilusión por volver a ser la Virginia de siempre”.

El accidente con su madre La centrocampista rojiblanca es un ejemplo de resiliencia que ella achaca a la educación de sus padres. "Si a mí hace tres años me dicen que iba a pasar otras estas cosas, no me lo hubiese creído. Yo venía de un Mundial siendo una de las mejores, de las destacadas… viviendo la vida, siendo una chica joven… y de buenas a primeras me detectan un cáncer que me hace estar dos años fuera del fútbol, de mi pasión. Paso un cáncer y después de año y medio tengo un accidente con mi madre y mi madre queda inválida desgraciadamente y esto me ha hecho pensar muchísimo, me ha hecho aprender de todos estos malos momentos, y creo que soy otra persona nueva. Muchísimas veces he querido dejar y tirar la toalla en muchísimos aspectos, dejarlo todo e irme a Mallorca y cuidar de mi familia. Y después de todo, de muchísimo trabajo, esfuerzo, caídas y de levantarme mil veces, he seguido, trabajado y aquí estoy". “Llego a casa y solo estoy llorando de emoción“ “En estos últimos dos años he llorado más que en toda mi vida. Llego a casa y solo estoy llorando de emoción. Cuando pasas algo tan duro y te das cuenta de que la vida es así, cuando te dan cosas buenas es un subidón de adrenalina”, explica la jugadora. La balear cree en el karma y lo tiene tatuado."Creo que cuando eres buena en la vida, te tienen que pasar cosas buenas y cuando eres malo pues, antes o después, todo llega y todo pasa. Y si es así, la vida tiene que ser justa con todo el mundo". "Mi sueño es jugar unos Juegos Olímpicos, eso sería increíble. A nivel personal, ojalá mi madre volviese a andar, sin duda”.