Los Hispanos miran a Suecia con deberes pendientes

"Hay que mejorar mucho de cara al partido de Suecia. El próximo partido que va a ser duro". Las palabras de Jordi Ribera sintetizan las sensaciones que han dejado los Hispanos en su debut en el Europeo 2022, en el que han firmado una ajustada victoria sobre República Checa.

Pese a que España ha sacado adelante el siempre difícil debut en un gran torneo y que, como ha destacado el capitán de la selección, Gedeón Guardiola, han "sabido sufrir", la selección tiene apenas 48 horas para estudiar y solventar los errores de cara al determinante partido contra Suecia, con el que se jugarán el liderato de grupo.

01.40 min Europeo balonmano 2022 | Guardiola: "Hemos sabido sufrir"

¿En qué tiene que mejorar España? La principal pega del partido de los de Ribera ha sido el bajo porcentaje de eficacia en el disparo a puerta. No tuvieron un buen partido de cara a portería los Hispanos, que se encontraron, eso sí, contra un muro bajo palos. El cancerbero checo, Mrkva, que fue elegido MVP del partido gracias a sus 16 paradas.

Tampoco estuvo fina España en la gestión de las superioridades. Se encontró más cómoda España con su rival al completo sobre la cancha y no supo aprovechar oportunidades como la que se encontró con tres exclusiones checas al mismo tiempo. Un mal menor, no obstante, para una selección que no suele tener problemas en esta faceta.