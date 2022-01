En la misma situación se han encontrado el italiano Danilo Petrucci (KTM) y el sudafricano Daniel De Villiers (Toyota), que han sido declarados aptos para la carrera después de confirmar que no tienen COVID, pese a los positivos iniciales.

El motorista ha presentado un test de sangre negativo que le permitirá debutar en una carrera a la que le ha costado llegar, ya que superó también una lesión de tobillo apenas tres semanas antes de su llegada al rally. Petrucci, por tanto, iniciará su aventura del Dakar después de finalizar la temporada en MotoGP.

“Racing against the clock to welcome the remaining riders, drivers and crews for the 44th edition of the Dakar ���� #Dakar2022 @tobyprice87 @Sundersam @MatthiasWalkner @Petrux9 pic.twitter.com/KI83RQ8hb8“