Si el muro noruego era díficil de agrietar, el danés es prácticamente infalible. Las guardametas Sandra Toft (71 paradas) y Althea Reinhard (70 paradas) son las dos porteras con mejor rendimiento del campeonato con una eficacia del 45% y 50% respectivamente.

Para fortuna espñaola, Toft será una duda muy seria en el conjunto danés, tras sufrir un golpe en el tobillo, según ha confirmado la IHF. En ataque, las amenazas danesas serán Kristina Jorgensen, máxima realizadora del equipo con 26 dianas, y Anne Mette Hansen.

“The bronze-medal match features two teams hungry for a win �� ���� @dhf_haandbold eye their first medal since 2013 and ���� @rfebalonmano aim for their second straight podium place – this time in front of their home crowd �� #Spain2021



Read the preview �� https://t.co/x09Ck33gae“