Boris Johnson, Primer Ministro británico, y Justin Trudeau, su homónimo canadiense, han anunciado este miércoles un 'boicot' diplomático de Reino Unido y Canadá a los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín 2022, algo que ya han declarado Estados Unidos y Australia.

"Habrá un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing", dijo Boris Johnson durante la sesión parlamentaria semanal de preguntas y respuestas, y enfatizó que un boicot deportivo "no es la política" de su gobierno. Estados Unidos y Australia ya han anunciado una medida similar.

Por otra parte, China presentó este miércoles una protesta diplomática contra Australia y reprobó al país insular por sumarse al boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 que comenzó Estados Unidos esta semana.

"La decisión de Australia de no mandar a representantes políticos a los Juegos demuestra que este país no hace sino seguir ciegamente lo que hacen otros. No son capaces de distinguir el bien del mal", afirmó hoy el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció que su país no enviará a ningún representante oficial a la cita olímpica en respuesta a los "abusos contra los derechos humanos" en la región noroccidental china de Xinjiang y "muchos otros problemas que Australia ha planteado constantemente".

Otros países como Alemania y Japón han dejado en el aire si sus gobiernos se sumarán al boicot diplomático mientras que Rusia -cuyo presidente, Vladímir Putin, fue invitado a asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos- ha hecho un llamamiento para que no se mezcle el deporte y la política.