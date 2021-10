Las dos representantes españolas en la prueba de Madison femenino del Mundial de Ciclismo en pista, Eukene Larrarte y Ziortza Isasi, se fueron al suelo cuando apenas se habían disputado las primeras 20 de las 120 vueltas totales. Sin embargo, el incidente no las frenó para continuar la prueba aunque muy por detrás de la pareja británica y la neerlandesa sobre todo.

Países Bajos terminó colgándose la medalla de oro con 35 puntos por tercer año consecutivo, Francia fue plata con 30 y Gran Bretaña fue bronce.

“Kirsten Wild!! You've done it ��



Last-ever Madison for the Dutch star and she claims the rainbow stripes in the Women's Madison along with Amy Pieters ��#Roubaix2021 pic.twitter.com/ZENAJhSSWW“