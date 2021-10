Paula Badosa: "Voy a luchar por ser número uno"

Cuarenta y ocho horas después de proclamarse campeona en Indian Wells, Paula Badosa habla en Radiogaceta de los deportes sobre su primer triunfo en un Masters 1000. “No he tenido casi tiempo para disfrutarlo aún”, asegura, “pero la sensación es increíble”.

La victoria en tierras americanas lanza a la catalana hasta el decimotercer puesto del ranking WTA; una posición de privilegio, aunque Badosa no se pone techo. “En mi caso está lejos ser número 1, ojalá pueda conseguirlo algún día; es mi sueño junto con ganar un gran slam”.

WTA Finals y cambio de entrenador

El triunfo en Indian Wells, además de subir puestos en el ranking mundial, propicia que Paula Badosa se meta de lleno en la lucha por las WTA Finals que se disputarán en Guadalajara (México) la segunda semana de noviembre. “Voy a ir a por ello. Estoy jugando bien y va a ser durísimo porque desde el primer partido estás jugando con una de las mejores del mundo; en cada partido voy a ir al límite, pero estoy motivada y con ganas”.

Una de las decisiones más dolorosas y difíciles para la catalana en 2021 ha sido el cambio de entrenador, aunque, visto con perspectiva, ha resultado positivo. “Fue difícil porque veníamos haciéndolo muy bien, pero creo que era lo mejor para los dos: había mucho desgaste y para mí no fue fácil, ya que sucedió en mitad de la gira americana y me costó mucho sobreponerme mentalmente, aunque creo que lo he hecho bien”.