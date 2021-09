"Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un estado o situación adversos". La definición de resiliencia está muy presente en las vidas de Antonio Montiel "Ranerista" y Kilian Pita "Zidane 10". Los dos jugadores profesionales de FIFA tuvieron que decir adiós a su sueño de ser futbolistas profesionales tras sufrir varias lesiones graves cuando jugaban en categorías inferiores.

"La lesion la recuerdo jugando un partido" nos cuenta Zidane 10, "yo iba a robar un balón, meto la pierna y al hacerlo el otro jugador cae con todo su peso sobre mi rodilla. No me llego a recuperar y eso marcó un antes y un despúes".

Algo muy similar a lo que vivió Ranerista: "De pequeño siempre quise jugar al fútbol sala. Fiché por el Real Murcia, tuve una lesión y cuando volví sufrí una recaída. Ahí fue cuando perdí un poco las ganas de jugar".

Paralelamente, a Kilian Pita le invitaron para jugar un clasificatorio de FIFA mientras estaba en clase: "Yo no quería participar, pensaba, 'qué voy a jugar yo un torneo de estos si yo nunca he competido'. Al final salió bien y mira, hasta ahora", relata el jugador.

“Yo no quería participar, pensaba, 'qué voy a jugar yo un torneo de estos si yo nunca he competido'“

Casi por casualidad, los dos jugadores se toparon con los eSports animados por varios amigos . "Yo nunca pensé que me dedicaría a esto" confiesa Antonio Montiel, "Empecé a jugar a raíz de un amigo que estaba compitiendo y al final de los primeros torneos que jugúe gané uno".

Los sacrificios de los esports

Sus vidas dieron un vuelco que no se explica sin el trabajo y los sacrificios que ambos han tenido que realizar para llegar hasta donde han llegado. Psicólogos, una alimentación adaptada, seguir haciendo ejercicio físico...

“Antes solía dedicarle seis o siete horas y a veces con eso no bastaba“

"Entiendo que no es lo mismo que un trabajo cargando bloques, pero psicológicamente es muy complicado. Tu trabajo se basa en los resultados y si no hay buenos resultados al club no le va a salir rentable tenerte ahí" defiende Zidane.

Por ello, el exjugador de Movistar Riders nos explica algunas de sus rutinas para no ser un jugador profesional cualquiera y poder prepararse para los previos del Mundial. "Antes solía dedicarle seis o siete horas y con eso no bastaba. Desde las nueve y hasta las dos de la tarde empiezo a entrenar, paro hasta las tres y desde ahí hasta las diez diez y media analizo los partidos de la mañana para encontrar los fallos. Es un día de no parar.".

“los eSports hay que disfrutarlos, porque aunque la gente no lo entienda es muy sacrificado“

Ranerista incide en que para poder dedicarte realmente a los esports "hay que disfrutarlos, porque aunque la gente no lo entienda es muy sacrificado. Los lunes analizo a mis rivales, jueves, viernes, sábado y domingo son días de carga alta de jugar muchos partidos para estar al nivel."

En cuanto a horas, el jugador del Getafe nos relata su día a día: "Lo normal es echarle cuatro o cinco horas diarias cuando ya has cogido ritmo. Pero son horas de entrenar algo muy específico, como defender cierto tipos de balones, jugadas ensayadas, disparos a un lugar concreto...".

Quién sabe que habría sido de Antonio Montiel o Kilian Pita si no se hubieran lesionado, si hubieran seguido jugando al fútbol o fútbol sala. Si no hubieran dirigido su mirada hacia los deportes electrónicos. De momento, ambos 'Pro Players' nos han dejado una lección de resiliencia y de segundas oportunidades.