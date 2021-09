El marroquí El Amin Cherouf se llevó el oro en maratón. El atleta asturiano Alberto Suárez, con un 10% de visión, no pudo subir al podio de los Juegos Paralímpicos de Tokio, como sí hizo en Londres y Río de Janeiro, al finalizar quinto. Gustavo Nieves también se llevó diploma siendo octavo.

Suárez, de 43 años, tuvo que reinventarse cuando a los 27 le diagnosticaron una degeneración macular con distrofia de conos que le obligó a dejar su trabajo de tornero fresador y también su pasión como portero de fútbol.

En el atletismo encontró una nueva pasión y una nueva forma de vida. En sus primeros Juegos Paralímpicos en Londres consiguió el oro y en Río de Janeiro la plata. No pudo repetir podium en Tokio, dónde finalizó quinto con 2:30.44, a 9:01 del ganador, el marroquí El Amín Chentouf, que ganó el oro y realizó su mejor marca personal con 2:21.43. La plata fue para el británico Jaryd Clyfford, junto a sus guías Vincent Donnadeu y Tim Logan, y el bronce se lo adjudicó el japonés Tadashi Horikoshi.

"Hasta el kilómetro 30 iba bien porque el ritmo era muy cómodo para mi y es al que estoy acostumbrado a entrenar. Tuve problemas en los isquios que me hicieron parar quince días en Sant Cugat y he llegado escaso de volumen. Los primeros días entrenando por la Villa no pude hacer series largas y hoy, a partir del 30, se me ha hecho largo con esos problemas", dijo Alberto Suárez, al término de la prueba.

El otro español en carrera, el madrileño Gustavo Nieves, concluyó octavo con 2:32.08 y también se llevó un diploma de sus quintos Juegos.

En la categoría femenina, Mari Carmen Paredes, junto a su guía Lorenzo Sánchez, finalizó décima.