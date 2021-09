El hispanodominicano Deliber Rodríguez se ha metido con solvencia en la final de 400 metros lisos como primero de su serie. El para atleta ha dominado desde el paso por el doscientos y ha podido incluso dosificar la ventaja al final, superando aún así su mejor marca personal.

El campeón mundial, paralímpico y plusmarquista, el brasileño Daniel Tavares, no ha tenido su día y ha terminado en quinta posición. Se ha quedado fuera de la final tras consluir la otra serie y superar su tiempo. Gran sorpresa aunque no llegaba en forma ya que batió su mejor marca del año y no fue suficiente.

El segundo ha sido el francés Charles-Antoine Kouakou y tercera posición para el ecuatoriano Anderson Alexander Colorado. De la otra serie, entraban en la final por puestos el venzolano Luis Felipe Rodríguez, el británico Columba Blango y el ecuatoriano Damián Josué Carcelén.

Álvaro del Amo, fuera de la mejora Álvaro del Amo se ha quedado lejos de las medallas en la final de lanzamiento de peso con una mejor marca de 12,16. Tras los tres primeros tiros, el madrileño no ha entrado entre los ocho mejores y ha quedado fuera de los tres siguientes. El iraní Mahdi Olad ha sido el campeón paralímpico, con un mejor lanzamiento de 14,43. El único que ha superado los 14 metros. La plata ha sido para el brasileño Rodrigo da Silva y el bronce para el italiano Oney Tapia. El primer lanzamiento fue de 11,46 m, a más de dos metros de los 13,85 que marcó Rodrigo da Silva, líder tras la primera tanda. En la segunda hubo cambio de líder, con Mahdi Olad superando los 14 metros (14,12).