Los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 han llegado a su fin y es momento de mirar al futuro, a París 2024. Los deportistas volverán a entrenarse duramente para mostrar su mejor versión al mundo y meterse en la lucha por las medallas. Mientras tanto, ya se conocen algunos detalles de lo que se vivirá en la capital francesa y de la igualdad que implican respecto a las olimpiadas.

Los premios económicos por cada medalla que se han conseguido en Tokyo 2020 duplican los de Río 2016 y, por primera vez en la historia, han sido confinanciados por el Consejo Superior de Deportes. "Si uno se tira seis horas en la piscina, tenga o no discapacidad, lo más justo, en un país donde se están utilizando recursos públicos, es que el tratamiento sea igual", dijo Miguel Carballeda , presidente del Comité Paralímpico Español, en unas declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Deportistas que repetirán en París

En los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 hemos presenciado el debut exitoso de muchas jovenes promesas del deporte. La nadadora Marta Fernández, los atletas Yassine Ouhdadi, Adi Iglesias y Miriam Martínez, y el judoca Sergio Ibáñez son ejemplos de ello. Todos intentarán ampliar su palmarés con nuevas preseas en París 2024.

Teresa Perales también ha confirmado a RTVE que acudirá a la cita: "Siempre nos quedará París. Hay que ir. (...) No me voy a retirar en lo alto, sino cuando me ganen". Y es que la deportista paralímpica más laureada de la historia de España ha vuelto a colgarse una plata, en la final de 50 metros espalda S5, pese a la lesión que arrastraba en el hombro. Se sitúa así a tan solo una medalla de igualar a Michael Phelps (27 frente a 28), récord que tendrá opcines de batir en los próximos Juegos. La que ya lo ha conseguido ha sido Jessica Long, con 29, pero ambas aún distan mucho del registro inalcanzable de Trischa Zorn (55 metales, 41 de oro).