No es la primera competición en la que participan juntos, pero sí es la de mayor envergadura. Con 42 años de diferencia, Lazaros y Leontios Stefanidis esperan ansiosos su debut paralímpico en Tokyo 2020. Lo harán en la misma categoría, lanzamiento de bala masculino, pero en distinta categoría: F33 y F20, respectivamente.

Su primera aparición conjunta fue en el Campeonato Europeo de Bydgoszcz. De la ciudad polaca no se llevaron ninguna medalla, pero se llevaron un premio mayor: el billete para los Juegos del país nipón. Lazaros, el padre, terminó cuarto, mientras que su hijo, Leontios, terminó en quinta posición.

“Leontios Stefanidis won the men's shot put F20 with a 14.57m throw!



❗️ Shot put was the last event in the morning session. We are back again at 3:30pm!



⏰ Check out the results