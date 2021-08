El piloto español Álvaro Bautista regresa a Ducati para la temporada 2022 del WorldSBK. Así lo ha confirmado el portal oficial del Mundial de Superbike en un comunicado, en el que cita también al propio equipo Aruba Racing.

“⚠️ BREAKING! It’s official! @19Bautista rejoins the @ArubaRacing team aboard the Ducati Panigale V4 R machine for the 2022 @WorldSBK championship charge! �� Welcome back, Alvaro! #ForzaDucati pic.twitter.com/YHH26U4Mxl“