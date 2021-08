Los atletas españoles Pablo Sánchez-Valladares y Saúl Ordónez fueron los primeros en entrar en liza este sábado en el Estadio Olímpico de Tokio y no han podido pasar a las semifinales al no registrar los mejores tiempos entre los repescados. El madrileño terminó cuarto y el leonés, quinto.

Sánchez-Valladares, otro debutante, finalizó cuarto con un registro de 1:46.06. Hizo una buena salida, estuvo tercero hasta el ecuador de la carrera, pero fue pasado por el francés Gabriel Tual y en los últimos metros mantuvo una bonita pugna con el sueco Andreas Kramer al que terminó superando para acabar en la cuarta posición. El canadiense Marco Arop (1:45.26) y el bosnio Amel Tuka (1:45.48) fueron los dos primeros de la serie 2.

El tiempo de Pablo fue el vigésimo quinto en la clasificación total.

Por su parte, Saúl Ordóñez participó en una carrera con mucho toque y codazo. Al inicio se tropezó con el atleta del equipo de refugiados James Nyang Chiengjiek. Después, el leonés iba quinto en busca de un hueco por el que colarse, pero un muro de corredores no dio tregua hasta la meta. Acabó con un registro de 1:45.98 y a una centésima de estar en las semifinales por tiempos.