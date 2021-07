Bronce en el Mundial de 2017, número 2 del mundo y número 4 del ranking olímpico en la categoría de -58 kg, Jesús Tortosa (Madrid, 1997) se ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos. La Federación Española de Taekwondo le ha excluido, pese a estar clasificado para Tokio 2020. La dirección técnica de la federación ha apostado por Adrián Vicente, undécimo en el ranking mundial, que ha sumado seis medallas, entre ellas, el reciente subcampeonato de Europa. Señalan que la Comisión Técnica debía elegir entre dos grandes deportistas, ambos becados en el CAR de Madrid, con grandes resultados internacionales, resaltan las cualidades competitivas de Adrián Vicente y le consideran un firme candidato a conseguir medalla. Concluyen que la decisión es puramente deportiva.

Tortosa presentó el 27 de mayo un recurso contra la decisión federativa ante el Consejo Superior de Deportes, que amplió con más pruebas los días 2 y 8 de junio. El CSD todavía no ha resuelto el caso ni se ha pronunciado. Además, el taekwondista madrileño ha pedido amparo en las redes sociales al presidente del Gobierno y a los principales líderes políticos españoles. Jesús Tortosa atiende a Radio Nacional de España a la espera de conocer el resultado final.

Pregunta: Me imagino que el último mes no debe haber sido el mejor de tu carrera deportiva ni de tu vida personal. ¿Cómo estás?

Ha sido un mes muy duro y complicado. Estamos luchando por lo que pensamos y creemos que es nuestro. Al final, la Federación Española de Taekwondo dio una decisión el 26 de mayo sin previo aviso, de la noche a la mañana, donde fui excluido del equipo olímpico y se tiró por tierra todo mi trabajo. Se me faltó al respeto a mí como deportista y como persona porque la imagen y lo que se estaba entendiendo durante todo el ciclo olímpico es que yo era la persona que iba a ir a los Juegos Olímpicos. Y, de repente, sin previo aviso, sin unos criterios que, luego sacaron a posteriori, por lo tanto, ni siquiera existían, y que, de hecho, solamente se han aplicado en mi categoría de peso, pues, de repente, fui excluido.

00.57 min Jesús Tortosa se queda fuera del equipo español de taekwondo para Tokio: "Me han vendido"

¿Qué esperanzas tienes de que esto se pueda revertir? ¿Te han dicho tus asesores que, al final, podrías obtener tu sueño de estar el próximo mes en Tokio?

Es complicado, la verdad. Una decisión así es muy difícil de cambiar, no solamente por lo que conlleva la decisión, sino por el tiempo que tenemos. Este plan ha sido tramado a la perfección para sacarlo a la luz a un mes para que cerrara la inscripción para los Juegos Olímpicos, entonces no hay casi tiempo para rectificar. Hay una mínima esperanza en el que el Consejo Superior de Deportes tiene que resolver el recurso ya y hemos pedido las medidas cautelares y ojalá la decisión se rectifique, pero está bastante complicado. Eso no quiere decir que luego en un futuro, ante un juez, me den la razón, pero el sueño de estar en los Juegos Olímpicos, pues, a lo mejor no se puede cumplir.

¿Cuáles crees que son los motivos para que hayas sido excluido de los Juegos Olímpicos? ¿Puede ser que la decisión tomada tiene que ver con una represalia por apoyar tu padre al candidato opositor de Castellanos en las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Taekwondo?

Por supuesto. Después de tantas semanas, después de ir echando la cabeza atrás, ver conversaciones de Whatsaap, ver todo lo que ha pasado y cómo ha estado todo tramado, te das cuenta de que todo te llevaba a poder caer en esta trampa. Al final, las represalias por apoyar mi padre al candidato contrario en estas selecciones, los distintos procesos judiciales que ha tenido con el presidente de la Federación, con distintos miembros de la Comisión Técnica, los propios intereses de la Comisión, que les beneficiaba esta decisión, por su propio interés, becas, club, etc. Aquí claramente se ha visto que no es una decisión meramente deportiva porque estás dejando fuera al deportista que más resultados ha sacado durante todo un ciclo olímpico, ósea el taekwondista que más resultados ha sacado, que soy yo, es el único deportista que no va a representar a España en los Juegos Olímpicos. Y es la primera vez en Taekwondo que la persona que consigue la plaza no va a los Juegos Olímpicos. Y, de hecho, ni siquiera sabía yo que me la estaba jugando, cómo puede ser esto posible.

¿Has logrado tener contacto con el presidente o con alguien de la Federación Española? O en su defecto, ¿has tenido alguna respuesta de los diferentes líderes políticos a los que has aludido en tus redes sociales?

Nada. La Federación Española de Taekwondo no quiere dar la cara, no quiere hablar conmigo, no quiere hacer ningún careo, lo han intentado diferentes medios de comunicación, en el CSD se comprometieron el otro día a poder hacer un careo entre ambas partes y con una persona del CSD para que cada uno diera sus argumentos, pero aún no se ha hecho. Ellos se limitan a callarse y se pensaban que iba a ser noticia y a tener una pataleta de dos días y me iba a callar, pero, al menos, he tenido amparo de otras instituciones, como puede ser el Ayuntamiento de Alcobendas, en donde se ha firmado una declaración institucional con todos los partidos políticos de manera unánime, haciendo ver que no están conforme con esta decisión. Me reuní con el portavoz del Partido Popular de la Comisión de Deportes en el Congreso de los Diputados, donde ha sacado mi caso allí y se le ha expuesto al ministro. Mi vídeo en las redes sociales ha alcanzado casi los dos millones de reproducciones y en medios de comunicación llevo cuatro semanas saliendo, por tanto, a nivel mediático está siendo bastante grande. Al final, la gente se ha dado cuenta de la injusticia que se está cometiendo y cuando está siendo algo tan grande que, al final, las instituciones de arriba no actúen y que la Federación no rectifique, pues, es bastante duro. La última baza es el juez y esperemos que aplique las medidas cautelares y, si no, mi sueño se habrá acabado.

¿Cómo visualizas el futuro? ¿Qué es lo que tienes en mente cuando pase medio año?

La decisión que vaya o no a los Juegos Olímpicos se tiene que tomar ahora ya. Una vez que se tome, se pensará en cómo prepararlos o no, pero está complicado. Si finalmente no voy, por supuesto, voy a ir a juicio, con todas las pruebas evidentes que hay, iré para adelante y trataré, al menos, que la gente que me ha hecho esto y que me está destrozando mi vida deportiva y la personal, pague por ello. Tendré que pensar muy bien cómo enfoco mi futuro deportivo, si sigo compitiendo por España o no, o si llega el momento de pensar en otras facetas de la vida y ver cómo poder aportar al Taekwondo español de otra manera, véase nivel entrenador o en la directiva. Hace falta una renovación y un cambio generacional y que la gente de arriba sean líderes y no jefes y que sea gente que haya estado a pie de pista viviendo lo que es esto.

¿Si sigue la misma directiva los próximos años se te pasa por la cabeza competir para otro país?

Por supuesto que se me ha pasado por la cabeza. Al final, quién no me dice a mí que dentro de tres o cuatro años me vuelvan a hacer lo mismo. Ósea conseguir la plaza, acabar el número 2 del ranking mundial y número 4 del ranking olímpico y que, pese a eso, haya un criterio, en donde la letra pequeña dice que te pueden dejar fuera. Por supuesto que me lo he planteado, claro.