Las tres primeras etapas del Tour de Francia 2021 están siendo protagonizadas por las caídas, algo ya común en la ronda gala. La excepcionalidad de esta edición es la importancia para la pelea por el amarillo de los protagonistas de esas caídas.

Siempre en las grandes vueltas es típico la tensión y la ambición de muchos corredores. Se ven ganadores de etapa y la general... Todo el mundo tiene fuerzas para defender posiciones y esto lo que provoca siempre son esas caídas. Y además en el Tour de Francia, porque se desarrolla en carreteras muy estrechas y sinuosas.

Hay que contar también con que se ve incrementado el peligro por el mobiliario urbano de rotondas, sobresaltos, setos centrales, que hace que cuando la carrera va muy rápida sea muy peligroso rodar en pelotón. Esas caídas, que siempre han sido protagonistas en los inicios de grandes vueltas, se puede decir que lo siguen siendo este año.

La diferencia es que son caídas más numerosas que en mi época, porque la tensión dentro de los equipos con los pinganillos, el director dando órdenes desde el coche... Hace que los equipos estén más armados, más cerca y más presionados. Ahora es un bloque de seis o siete corredores que están disputando el espacio. Todo esto incrementa el peligro.

Si acaso, la diferencia de este año es que se estan viendo involucrados los hombres de la general. El primer día Miguel Ánge López, Marc Soler o Richie Porte, que el año pasado acabó tercero. Este lunes con la caída de Roglic, Pogacar se ha visto cortado, Geraint Thomas también dolorido, no deja de ser algo fuera de lo normal que tantos hombres de la general se vean afectados.

La situación provoca no solo el tiempo perdido, sino el daño físico que se hacen. Es una incógnita lo que va a deparar el devenir para ellos, especialmente el miércoles con la crono individual. Y más en el ciclismo moderno, que las contrarreloj generan más diferencias que la montaña. Y de ahí los que luchen por ganar este Tour tienen que estar por delante de sus rivales.

Si el daño físico ha sido importante no van a funcionar, no van a andar a andar tanto como les gustaría. Veremos Roglic ese golpe en el glúteo, Geraint Thomas en las manos... Pogacar aunque haya perdido tiempo no tiene importancia.

Y con los españoles, nuestro corredor es Enric Mas, que le está yendo bien sobre la circustancia de las caídas. Por recuperar los dichos, la primera semana de las grandes vueltas es la de no perder las carrera. En la primera no se gana nunca. Y ahí Enric Mas está saliendo bien parado.