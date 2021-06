El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha asegurado tras dar la lista que no le preocupa la carga física con la que puedan llegar los jugadores de la absoluta: "Van a venir rodados, son gente joven con un talento espectacular... el único inconveniente es que tengan alguna lesión, esperemos que no. Espero que se incorporen el día 12 después de jugar la final de la Eurocopa y ganarla"

De la Fuente ha apuntado a la "tremenda complejidad" de la lista, entre los jugadores de la Eurocopa, los que tienen problemas físicos o aquellos que no han recibido el permiso de sus clubes para ir a los Juegos. El técnico espera que sea "una continuación de la Eurocopa" y se ha declarado "orgullosísimo de poder representar a España en unos Juegos Olímpicos".

Cuestionado por la ausencia de Sergio Ramos, que se había ofrecido a jugar el torneo, De la Fuente ha sido claro y cree que los jugadores que han conseguido el pase "merecían el premio" de disputar los Juegos: "Soy un adrmirador ferviente de todo lo que representa Ramos, pero sé que él lo entiende porque es un profesional del fútbol. Es una decisión consensuada de un grupo de trabajo".

Asimismo, ha dicho que espera que jugadores como Asensio o Mikel Merino "aporten lo que corresponde a jugadores un poco mayores que el resto, esa veteranía y experiencia" a un grupo formado por 22 jugadores de los que, ha anunciado, espera no tener que descartar a cuatro tras haber realizado la petición para poder disponer de todos durante el torneo.

“Orgulloso e ilusionado de poder representar a España en los JJOO de Tokyo.

Proud and excited to be able to represent Spain in the Olympic Games of Tokyo.

