Luis Enrique cree que las amenazas a Morata son un "delito grave"

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que las amenazas e insultos a la familia de Morata "deberían estar en manos de la policía", porque lo considera un "delito grave".

España, que este lunes jugará en octavos de final de la Eurocopa 2021 contra Croacia, llega marcada por la situación que sufre Morata. El delantero denunció en la COPE amenazas de muerte y la situación que vivieron en La Cartuja, en el encuentro ante Eslovaquia, su mujer Alice y sus hijos, insultados con la camiseta de su padre.

“��️ @LUISENRIQUE21: “Creo que la situación de insultar y amenazar de muerte a familiares y niños debería estar en manos de la policía".



➡️ "Es un hecho que debería corregirse de manera rotunda".#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/slM03w4TZf“ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 27, 2021

En lo estrictamente futbolístico, Luis Enrique dejó elogios a Pedri González, apuntándole como "un jugador único" con unas virtudes a sus 18 años que le han convertido en titular indiscutible. "Hay veces que los hechos hablan por sí solos y definen mucho mejor una situación que las palabras. Pedri es un jugador único, totalmente diferente a lo que hay. La misma frescura que dentro del campo la tiene fuera, aunque parece tímido tiene mucha sorna. Ese mismo descaro lo tiene hasta jugando al ping pong que por cierto juega muy bien", dijo.

Luis Enrique no quiso dejar ni una sola pista sobre el equipo que tiene en mente para los octavos de final y la opción de repetir por primera vez un once desde que es seleccionador. "Me gusta tanto la plantilla que podría jugar cualquiera de los 24". Apuntó como clave la lucha que tendrán las dos selecciones en el centro del campo, "será vital para Croacia" porque dijo "es la zona del campo tiene jugadores de más calidad", y mirando a su propio equipo aseguró que no cambió nada de lo mostrado ante Eslovaquia que los dos anteriores encuentros del grupo.

“Merecimos ser primeros de grupo“

"No ha cambiado nada, ha sido la misma actitud contra Suecia. Las diez ocasiones claras fueron las mismas que contra Polonia y Eslovaquia. Antes del primer gol habíamos fallado un penalti y perdonado alguna ocasión más. Lo único es que al acabar el partido un resultado de esa contundencia te da energía y al equipo un subidón", valoró.

Espera Luis Enrique que Croacia salga con "un repliegue medio" y no encierre en su terreno, aunque entiende que será el resultado el que defina si juega "más replegado o presiona alto". "Tengo la misma confianza que al inicio de campeonato porque no hay ninguna selección en el Europeo que nos haya sorprendido. La que lo hace bien, ya lo hacía anteriormente. Creíamos que íbamos a ser primeros de grupo y es indudable que por fútbol lo merecimos. En cuanto a moral, a tope como en el inicio de campeonato. Espero que se produzca el resultado que tengo en mi cabeza", sentenció.