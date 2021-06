La selección sueca de fútbol pasa a liderar el Grupo E de la Eurocopa 2020 con cuatro puntos tras vencer 1-0 a Eslovaquia en San Petersburgo gracias al tanto de penalti de Emil Fosberg y mete presión a la Selección Española, que con un punto, necesita vencer a una Polonia con cero si no quiere descolgarse y jugárselo todo en la última jornada.

[Así está la clasificación de la Eurocopa 2020]

Una internada de Quaison provocó el derribo del meta Robin Olsen que no pudo detener el lanzamiento de Emil Forsberg en el minuto 76 que ponía el 1-0 en el marcador y daba alas a los nórdicos para volar hasta el liderato del Grupo E.

Pese a las críticas por la falta de ambición en el primer partido, Suecia repitió el mismo once que empató sin goles contra España. Mientras, los eslovacos dieron descanso a dos de los centrocampistas que derrotaron a Polonia en la primera jornada en un intento de no rebajar ni un ápice la presión. Desde el principio, los suecos se hicieron dueños del balón. Mientras, los once jugadores eslovacos esperaban en su campo.

El partido estaba abierto. Era el momento de Isak. El atacante de la Real Sociedad levantó al público de sus asientos al protagonizar una jugada maradoniana. Corrió, encaró, dribló y disparó. Solo la manopla del portero eslovaco evitó el gol.

Su recital no quedó ahí. Poco después, le dio un pase de gol a Quaison, que tocó el balón antes de ser derribado por el guardameta. Penalti que transformó Forsberg a la izquierda de Dubravka. (min.77).