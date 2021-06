Yesid Albeiro Pira (Siachoque, Colombia, 1999) es uno de los jóvenes talentos del ciclismo colombiano. El corredor boyacense deslumbró a todos tras la formidable victoria en la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia -la carrera más importante del país- con final en el Alto de la Línea, tras 23 kilómetros de exigente ascenso.

Su triunfo, junto al maillot de mejor joven de la carrera y quinto puesto en la clasificación general, no ha pasado desapercibido para diferentes equipos europeos que se han interesado por su fichaje. El filial del Caja-Rural ha decidido contar con sus servicios desde el pasado mes de mayo. Con tan solo dos años montando en bicicleta, su talento en la montaña y su manera de correr le convierten en uno de los ciclistas con mayor proyección internacional. Pira atiende a RTVE a 24 horas de debutar en una de las carreras más prestigiosas del panorama internacional Sub-23, el Giro de Italia.

¿Te sorprendió tu actuación en la Vuelta a Colombia? Sabíamos que lo podía lograr gracias a lo que se dio en la Vuelta de la Juventud pasada, que hice una buena actuación y sí lo intentamos y se ha dado. Estoy muy contento de pasar a todo esto que estoy viviendo, que me cambió la vida en un día.

¿Ese día fue el punto de inflexión para afrontar grandes retos? Sí, ese era el día. Ya se sabía que era el día y las cosas han salido muy bien.

¿Tu sueño era venir a Europa? Sí, ese era mi sueño y yo creo que lo estoy cumpliendo. Ha sido una de mis mayores metas y poco a poco ir escalando.

¿Creías que iba a llegar tan pronto? Ya se sabía que, con el rendimiento que llevaba, lo podía lograr y se me han dado las cosas.

A tus 21 años, eres uno de los nuevos talentos del ciclismo colombiano. Muchos equipos se han fijado en ti. ¿Te genera presión o eres un ciclista tranquilo? No, tranquilidad, para todas estas cosas, hay que estar muy tranquilo. Empezar ahora esta nueva oportunidad que me ha brindado la vida y poder participar en un equipo así para aprender porque no llevo muchas carreras. Va a ser un aprendizaje para mí.

¿Querías estar en el Caja Rural? Sí, es una bonita oportunidad, así estar escalando poco a poco. Estoy en el filial y estos tres meses van a ser muy bonitos para aprender.

Tuviste otras propuestas. ¿Por qué te decantaste por el equipo navarro? No quería ir a la ligera porque ir a la ligera, pues, sin experiencia prefería estar bastante tiempo y no llegar y que al siguiente año que te devuelvan. Quiero aprender y dar lo mejor de mí.

¿Cuál es la planificación que vas a desarrollar con el filial del conjunto español? Habrá que esperar a ver qué pasa y, a medida que vaya pasando el tiempo, se irán dando las cosas.

¿Se ha hablado de que el año que viene te incorpores al equipo profesional? No, no sé todavía nada, estoy en el filial, pero no sé lo que siga después.

¿El Ineos-Grenadiers o el UAE Team Emirates se han interesado por tu fichaje? Sí, pero hay que esperar en aprender, que es lo más importante para mí y tener mucha experiencia. Porque para llegar a esos equipos, se necesita bastante experiencia. Aquí creo que lo voy a lograr. Aprenderé mucho.

Este jueves arranca una de las vueltas Sub-23 más importantes del circuito internacional: el Giro de Italia. ¿Es el mejor escaparate para demostrar tus cualidades físicas? Sí, lo primero es aprender, daré lo mejor de mí, lo que sé y espero hacerlo muy bien.

¿Aspiras a la victoria? Eso depende del aprendizaje que lleve. Sí, todos aspiramos a lo mismo, pero hay que esperar cómo va esa experiencia en lo que va de carrera. Son tres primeros días muy duros y yo creo que hay que esperar.

¿Cómo fue tu debut en Beasain? Fue bastante duro. Con el tiempo, lo podemos lograr y estar ahí con ellos.

¿Notas mucha diferencia entre el ciclismo de tu país y el europeo? Sí, bastante, se corre muy diferente, el nivel del mar es muy diferente, la competencia es mayor.

El Tour del Porvenir es la carrera más prestigiosa del mundo Sub-23. ¿Es el objetivo del año? Esperaremos el nivel del Giro de Italia que, Dios quiera, todo salga bien. Iremos a dar lo mejor e ir a por el título.

Como corredor, ¿te defines como escalador? Sí, me defiendo muy bien en la montaña, donde me siento más cómodo. Los puertos largos se me dan muy bien.

Es demasiado pronto para preguntarte, pero ¿te interesan más las grandes vueltas o las carreras de una semana? Me gustarían las grandes vueltas. No había corrido nunca una Vuelta a Colombia, que es de diez días y sin experiencia, me ha ido muy bien, no me esperaba un quinto puesto en la general. En Colombia es la carrera más dura.