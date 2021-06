Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016... y ahora Tokio 2020. La palista española Galia Dvorak ha sellado su pase por ránking para disputar sus cuartos Juegos Olímpicos después de "un camino súper largo".

“Ya es oficial:

CLASIFICADA PARA MIS CUARTOS JUEGOS OLÍMPICOS! ����

✅Pekín 2008

✅Londres 2012

✅Río 2016

✅Tokio 2020 pic.twitter.com/CjtNHPbJaM“ — Galia Dvorak (@galiadvorak) June 1, 2021

"Esta vez especialmente, porque me he acabado clasificando por ránking, y con el tema de la pandemia nos han alargado el ciclo olímpico un año", explicó, en declaraciones remitidas por su gabinete de comunicación. "Nadie sabía que iba a pasar con el ranking. Ni con los torneos de clasificación. Todos los deportistas comenzaron a buscarse la vida para entrenar en casa, como se pudiese, para no perder la forma", añade.

“Han sido muchos meses de tensión“

"Han sido muchos meses de tensión. Muchos partidos muy importantes. Muchos momentos de vida o muerte", comentó la palista española. En Portugal, Galia tenía su penúltima bala. Pero las cuentas ya estaban hechas y la presión se diluyó con las primeras clasificadas. Además, el billete de su compañera María Xiao confirmó sus propias cuentas. Galia Dvorak estaba dentro del corte en el ránking olímpico antes de concluir el torneo.

"Al final ha salido todo bien, y con muchas ganas de dar lo mejor de mi misma este verano en Tokio", finalizó Galia Dvorak.