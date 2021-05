El Europeo de Natación de Budapest ha supuesto la explosión inesperada de Hugo González de Oliveira. Tres medallas, una de cada color, dos de ellas en apenas 70 minutos, demostrando una madurez competitiva inaudita. Sólo tiene 22 años, pero llevábamos casi cuatro esperando este salto de calidad, esperando al nadador que deslumbró en el Mundial Junior del 2017.

“No iba con el objetivo de subir al podio. Iba con el objetivo de competir, de disfrutar de la competición. Ha salido bien por eso. Éramos un grupo bastante numeroso, casi 30 nadadores, es poco habitual llevar tantos nadadores a un Europeo. Teníamos muy buen ambiente, buena química entre todos y eso es lo que me ha ayudado a nadar tan rápido", dice Hugo González en una entrevista con RTVE.

“El equipo es lo que me alimenta todos los días, pocas veces me he tirado a competir por mí mismo. Muchas veces, cuando me subo al poyete lo que pienso es nadar por mi gente, por los que están en la grada y todos los que te están animando. Básicamente esa es mi motivación”, añade.

Siempre discreto, con la cabeza bien amueblada y sin presiones añadidas. Hugo ha tenido que lidiar con la etiqueta de gran promesa que no acaba de despuntar. ¿Pero qué ha sucedido para que nos deslumbrara de esta manera en Budapest?

“Este año lo que he cambiado ha sido la confianza. No sólo la confianza a la hora de competir sino también en los entrenamientos y ver que los resultados del último mundial junior del 2017 no fueron por suerte, sino que había trabajo.”

“Las medallas son una motivación porque al final es como un recuerdo de haber estado en una competición de alto nivel y haber sido capaz de estar con ellos, de pelear con los mejores y quedar entre los tres primeros. Así que ¿por qué no se puede repetir? Salir del campeonato sabiendo que podía competir contra ellos de tú a tú, al lado de la calle me quita el miedo… Y eso es lo que me faltaba los últimos tres años. Donde se aprende mucho es cuando eres capaz de competir. Ese es el salto que quería dar. No competir bien a nivel nacional o en competiciones internacionales pequeñas, sino buscar lo más en Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos”.

El sueño americano

El nadador madrileño --aunque nacido en Palma de Mallorca-- pasó de la adolescencia a la madurez en un suspiro. Buscó en EE.UU. lo que no tenía en España. Pero el camino no ha sido ni mucho menos fácil.

“Cuando lleguen los Juegos voy a pensar que he hecho ya muchas competiciones y esa es una más“

“Es un paso difícil, el pasar de 18 años, estar en el Centro [de Alto Rendimiento], tener todo organizado, a cambiarme de país… Han sido tres años duros a nivel deportivo, pero ha merecido la pena. Ya he ido a dos Mundiales y a dos Europeos absolutos y eso es experiencia. Es cargar la mochila de experiencia y cuando ahora lleguen los Juegos voy a pensar que he hecho ya muchas competiciones y esa es una más”.

La Universidad de California Berkely, los Cali Bears, dirigidos por David Durden, entrenador jefe del equipo olímpico masculino estadounidense, han sido determinantes. Hugo ha podido entrenar con un grupo de máximo nivel y exigencia.

“Aporta mucha confianza. Es más duro mantener o tirar de la calle cuando entrenas con gente como Ryan Murphy o Nathan Adrian… en el equipo tenemos 4 campeones olímpicos en distintas pruebas. No es fácil tirar de la calle, pero sí que te da confianza… oye estoy aquí todos los días haciendo lo mismo que ellos… lo mismo no les puedo ganar, pero me puedo acercar mucho”

Deportivamente el progreso ha sido asombroso, pero emocionalmente el camino ha sido duro.

“Empecé intentando la carrera de Informática y se me complicó muchísimo porque al final el primer año en Auburn casi lo usé por completo para aprender inglés. No avancé casi nada en la carrera. Luego me fui a Virginia Tech. Estuve cinco días, no estuve ni un semestre, pero me contó el semestre entero. Luego volví a España y al final esos dos años acabaron contando como dos años de universidad. Los consejeros de California me dijeron: O te coges una carrera que puedas terminar en dos o tres años rápidos o no puedes seguir aquí. Así que me cambié a Filología Portuguesa. Mi madre es de Brasil, sé un poquito de portugués… ahora más”

“Ha sido muy duro sobre todo a nivel emocional, cambiar de estudios, no tener claro que voy a hacer después de nadar. Incluso en natación… no tenía un plan. Al final cambié de entrenadores, entré con Sergi López, cambié dos universidades, volví aquí con [José Ignacio González] Taja, luego otra vez con Dave [Durden]… no sabía muy bien qué hacer. Este año, por fin, ha sido más fácil, he encontrado la paz, la tranquilidad, el plan y sólo hay que seguirlo”.